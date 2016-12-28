«Милан» предложил голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый контракт на €50 млн
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Итальянский футбольный клуб «Милан» предложил голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый пятилетний контракт, по которому вратарь заработает 50 миллионов евро, сообщает Football Italia.
Летом текущего года президент миланцев Сильвио Берлускони подтвердил продажу «Милана» конгломерату из Китая, который намерен инвестировать в клуб в общей сложности 1,1 миллиарда евро. По сообщению источника, китайские инвесторы намерены сохранить в команде 17-летнего голкипера, которым интересуются многие европейские клубы, и предложили Доннарумме новый контракт.
Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с прошлого сезона, а в сборной Италии он дебютировал 1 сентября 2016 года, став самым юным игроком в составе национальной команды, начиная с 1911 года. Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2018 года.
23 декабря Доннарумма помог «Милану» по пенальти обыграть «Ювентус» и завоевать Суперкубок Италии. Решающим в серии пенальти стал удар Пауло Дибалы, который отразил Доннарумма.
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