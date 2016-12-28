«Милан» предложил голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый контракт на €50 млн

Летом текущего года президент миланцев Сильвио Берлускони подтвердил продажу «Милана» конгломерату из Китая, который намерен инвестировать в клуб в общей сложности 1,1 миллиарда евро. По сообщению источника, китайские инвесторы намерены сохранить в команде 17-летнего голкипера, которым интересуются многие европейские клубы, и предложили Доннарумме новый контракт.

Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с прошлого сезона, а в сборной Италии он дебютировал 1 сентября 2016 года, став самым юным игроком в составе национальной команды, начиная с 1911 года. Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2018 года.

23 декабря Доннарумма помог «Милану» по пенальти обыграть «Ювентус» и завоевать Суперкубок Италии. Решающим в серии пенальти стал удар Пауло Дибалы, который отразил Доннарумма.