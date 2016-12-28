«Аугсбург» определился с новым главным тренером

Пост наставника «Аугсбурга» стал вакантным 14 декабря, когда было объявлено об отставке Дирка Шустера.



Тогда Баум, ранее возглавлявший молодёжную команду «Аугсбурга», был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Под его руководством «Аугсбург» обыграл со счётом 1:0 «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, а затем сыграл вничью 1:1 с дортмундской «Боруссией».



После 16 туров «Аугсбург» располагается на 12-й строчке в таблице Бундеслиги, имея в активе 18 очков.