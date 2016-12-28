Инспекция УЕФА готова разрешить Харькову принимать международные матчи
Специальная инспекция УЕФА завершила проверку харьковского стадиона «Металлист» на возможность проведения международных матчей и покинула Украину с хорошими впечатлениями. Об этом сообщает Sport Arena.
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Руководство харьковской арены предоставило инспекторам для проверки все необходимые документы, которые не вызвали никаких нареканий. Также инспекцию удовлетворило и состояние самого спорткомплекса.
Кроме того, проверяющие остались довольны презентацией от представителей донецкого «Шахтера», посвященной организации и проведению еврокубковых матчей на «Металлисте».
Таким образом, ожидается, что в январе УЕФА даст Харькову окончательное разрешение на проведение международных матчей, и донецкий «Шахтер» сможет провести на СК «Металлист» матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Сельты».
Напомним, сейчас на СК «Металлист» регулярно играет лишь любительский клуб «Металлист-1925», который выступает в аматорском чемпионате Украины.
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