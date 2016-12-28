Санетти: Suning настроен серьёзно и хочет творить историю вместе с «Интером»
Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти поделился мнением о перспективах сотрудничества с обладателем контрольного пакета акций клуба китайским консорциумом Suning Group.
«Suning настроен очень серьёзно. Они хотят творить историю вместе с “Интером”. У них есть чёткие идеи, и они сосредоточены на работе с клубом. Компания хочет снова видеть “Интер” ведущим игроком в крупных соревнованиях. Наша цель заключается в том, чтобы вернуться на прежнюю вершину. Мы многое потеряли за последние
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