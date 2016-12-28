«Арсенал» готов приобрести Ройса в случае ухода Алексиса Санчеса

По информации источника, на игрока сборной Германии претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что интерес к футболисту «шмелей» связан с возможным отъездом Алексиса Санчеса в Китай.

Также сообщается, что если игрок сборной Чили откажется продлевать контракт с «Арсеналом», клуб направит вырученные средства за него на трансфер Ройса.

В нынешнем сезоне 27-летний немец провел во всех турнирах 6 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.