Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28286847/
28 декабря 2016, 17:33 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Арсенал» готов приобрести Ройса в случае ухода Алексиса Санчеса

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, на игрока сборной Германии претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что интерес к футболисту «шмелей» связан с возможным отъездом Алексиса Санчеса в Китай.

Также сообщается, что если игрок сборной Чили откажется продлевать контракт с «Арсеналом», клуб направит вырученные средства за него на трансфер Ройса.

В нынешнем сезоне 27-летний немец провел во всех турнирах 6 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.

Добавим, что минувшим летом на Ройса пыталась приобрести «Барселона». Эту информацию подтвердил и сам игрок «Боруссии», заявив, что встречался с президентом сине-гранатовых.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Астон Вилла» отказалась продавать «Ливерпулю» Амави за 30 миллионов евро

«Астон Вилла» отклонила предложение «Ливерпуля» по защитнику Жордану Амави, сообщает Goal.com. Мерсисайдцы предлагали за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро, но владелец клуба заявил, что как минимум до лета француз останется в команде.
Еще 7 новостей  Все новости
21 декабря

Никто этого не ожидал! У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч»?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)