Испания-2015. Лица года
О ком больше всего говорили в Испании в 2016 году — корреспондент «СЭ» Александр ВИШНЕВСКИЙ.
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Зинедин ЗИДАН
Непобедимый.
Легендарный француз стал главным героем 2016 года. Возглавив мадридский «Реал» четвертого января, Зидан закончил год с выдающимися для малоопытного тренера результатами. Зизу с ходу выиграл Лиге чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионата мира, а продолжающаяся рекордная в истории «Реала» беспроигрышная серия достигла уже 37 матчей. Единственным турниром, в котором «Реал» при Зидане участвовал и упустил трофей, стал прошлый чемпионат Испании. Но и тут у француза есть весомый козырь: в отрезок с 19-го по 38-ой туры, пока Зидан руководил «Реалом», «сливочные» набрали больше всех очков. Да и в текущем чемпионате команда Зидана лидирует весьма уверенно.
Луис СУАРЕС
«Золотая бутса».
Меньше укусов, больше голов. При живых Лионеле Месси и Криштиану Роналду уругвайский форвард умудрился выиграть вторую за три года «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Луис Суарес наколотил 40 голов в испанской примере сезона 2015/16 и снова возглавляет список лучших бомбардиров в нынешнем сезоне — на пару с Лионелем Месси.
Ариц АДУРИС
Баскский Бенджамин Баттон.
35 лет и 275 дней было нападающему «Атлетика», когда он забил в ноябрьском матче Испания — Македония. Адурис стал самым возрастным автором гола в истории национальной сборной, побив рекорд 1930 года. Попутно баскский форвард с 10 голами стал еще и самым возрастным в истории лучшим бомбардиром Лиги Европы (с учетом предшествовавшего ей Кубка УЕФА). Вдобавок Адурис уже по привычке выиграл трофей Сарры — приз лучшему бомбардиру примеры чемпионата среди испанцев. Весной буквально вся Испания требовала от Висенте дель Боске взять 35-летнего форварда на чемпионат Европы. Во Франции Адурис отыграл три матча и, вопреки ожиданиям, вовсе не закончил на этом карьеру в сборной. Ведь Адурис — как вино. С каждым годом становится только лучше.
Диегу АЛВЕС
Герой 11-метровых.
Последняя из звезд «Валенсии», еще не проданная «Барселоне». Хотя летом каталонцы очень стремились заполучить бразильского голкипера и только после срыва переговоров приобрели вместо него тер Штегена. Весь год Диегу Алвес занимался своим самым привычным делом — отражением пенальти в промышленных масштабах. В матче с «Атлетико» бразилец отбил даже два пенальти, но даже такие подвиги голкипера не помогают нынешней «Валенсии» набирать очки. Этой осенью Диегу Алвес
МАРСЕЛИНО
Свой среди чужих.
Бывший тренер «Вильярреала» великолепно провел сезон 2015/16, заранее заняв в чемпионате четвертое место и вернув Лигу чемпионов в 51-тысячный городок. Но преждевременное выполнение главной задачи сыграло с «Вильярреалом» злую шутку. В последнем туре «подводники» играли против хихонского «Спортинга» — родной команды Марселино, и тренер фактически сдал матч — выпустил странный состав, делал подозрительные замены, и при этом команда практически не боролась. Благодаря этому «Спортинг» выиграл и остался в примере вместо мадридского «Райо Вальекано». Скандальную игру долго обсуждали в Испании. К концу августа страсти вроде улеглись, и именно в этот момент — прям перед стартом сезона — президент «Вильярреала» уволили Марселино, недвусмысленно дав понять, что это решение связано с поведением тренера в последнем туре прошлого сезона. Более несвоевременного увольнения сложно было и представить. По слухам, на смене тренера настояли футболисты «Вильярреала».
Пако АЛЬКАСЕР
Лучший по промахам.
«Семечки для Пако» — таким был самый популярный в твиттере хештег испанского межсезонья. Таким образом болельщики «Валенсии» выражали мнение, что если капитан их команды решится на переход в «Барселону», то там его будет ждать прозябание на скамейке запасных. Самые мрачные прогнозы оправдались — купленный «Барсой» за 30 миллионов евро форвард сборной Испании быстро превратился в объекта шуток
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
Обладатель «Золотого мяча».
Победитель чемпионата Европы и Лиги чемпионов выиграл «Золотой мяч» с огромным отрывом от преследователей. Занявший в голосовании второе место Лионель Месси набрал в два с лишним раза меньше очков. Последней демонстрацией величия Криштиану Роналду стал
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Лучший бомбардир и ассистент евросезона.
Формально второй лучший футболист года оказался лидером всей Европы как по общему количеству голов во всех турнирах, так и по количеству голевых передач тоже. В центр внимания Месси попадал в 2016 году не только благодаря феерической игре, но и
Антуан ГРИЗМАНН
Взошедшая звезда.
Французский лидер «Атлетико» провел феноменальный год и довел свои команды до финалов двух главных турниров — Лиги Европы и чемпионата Европы. Но оба раза Гризманн проигрывал финалы командам Криштиану Роналду. Сложись оба финала наоборот — и «Золотой мяч» наверняка был бы в руках 25-летнего француза. В итоге же Гризманн занял в голосовании за звание лучшего футболиста года третье место. Быть лучшим в мире после Роналду и Месси тоже дорогого стоит.
Антонио ЛУНА и Серхи ЭНРИЧ
Сладкая парочка.
Футболисты «Эйбара» попали в число главных персонажей года исключительно через постель. Публикация скандального видео с сексом двух игроков «Эйбара» и одной официантки спровоцировала многосерийный скандал, обсуждавшийся в Испании всю осень. В какой бы теперь город ни приехал «Эйбар», повсюду Антонио Луну и Серхи Энрича ждут с плакатами и скандированиями. Пожалуй, самый мягкий из текстов: «Почему вы не снимали носки, клоуны?».
Серхио РАМОС
Мистер 93-я минута.
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