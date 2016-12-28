Испания-2015. Лица года

Зинедин ЗИДАН

Непобедимый.

Легендарный француз стал главным героем 2016 года. Возглавив мадридский «Реал» четвертого января, Зидан закончил год с выдающимися для малоопытного тренера результатами. Зизу с ходу выиграл Лиге чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионата мира, а продолжающаяся рекордная в истории «Реала» беспроигрышная серия достигла уже 37 матчей. Единственным турниром, в котором «Реал» при Зидане участвовал и упустил трофей, стал прошлый чемпионат Испании. Но и тут у француза есть весомый козырь: в отрезок с 19-го по 38-ой туры, пока Зидан руководил «Реалом», «сливочные» набрали больше всех очков. Да и в текущем чемпионате команда Зидана лидирует весьма уверенно.

Луис СУАРЕС

«Золотая бутса».

Меньше укусов, больше голов. При живых Лионеле Месси и Криштиану Роналду уругвайский форвард умудрился выиграть вторую за три года «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Луис Суарес наколотил 40 голов в испанской примере сезона 2015/16 и снова возглавляет список лучших бомбардиров в нынешнем сезоне — на пару с Лионелем Месси.

Ариц АДУРИС

Баскский Бенджамин Баттон.

35 лет и 275 дней было нападающему «Атлетика», когда он забил в ноябрьском матче Испания — Македония. Адурис стал самым возрастным автором гола в истории национальной сборной, побив рекорд 1930 года. Попутно баскский форвард с 10 голами стал еще и самым возрастным в истории лучшим бомбардиром Лиги Европы (с учетом предшествовавшего ей Кубка УЕФА). Вдобавок Адурис уже по привычке выиграл трофей Сарры — приз лучшему бомбардиру примеры чемпионата среди испанцев. Весной буквально вся Испания требовала от Висенте дель Боске взять 35-летнего форварда на чемпионат Европы. Во Франции Адурис отыграл три матча и, вопреки ожиданиям, вовсе не закончил на этом карьеру в сборной. Ведь Адурис — как вино. С каждым годом становится только лучше.

Диегу АЛВЕС

Герой 11-метровых.

Последняя из звезд «Валенсии», еще не проданная «Барселоне». Хотя летом каталонцы очень стремились заполучить бразильского голкипера и только после срыва переговоров приобрели вместо него тер Штегена. Весь год Диегу Алвес занимался своим самым привычным делом — отражением пенальти в промышленных масштабах. В матче с «Атлетико» бразилец отбил даже два пенальти, но даже такие подвиги голкипера не помогают нынешней «Валенсии» набирать очки. Этой осенью Диегу Алвес де-юре побил рекорд Андони Субисарреты по количеству отраженных пенальти в официальных матчах. Из 47 пенальти, пробитых по воротам бразильца за годы выступлений в Испании, лишь 22 завершились голами. 23 удара были отражены Диегу Алвесом, а еще дважды пенальтисты не попадали в створ ворот.

МАРСЕЛИНО

Свой среди чужих.

Бывший тренер «Вильярреала» великолепно провел сезон 2015/16, заранее заняв в чемпионате четвертое место и вернув Лигу чемпионов в 51-тысячный городок. Но преждевременное выполнение главной задачи сыграло с «Вильярреалом» злую шутку. В последнем туре «подводники» играли против хихонского «Спортинга» — родной команды Марселино, и тренер фактически сдал матч — выпустил странный состав, делал подозрительные замены, и при этом команда практически не боролась. Благодаря этому «Спортинг» выиграл и остался в примере вместо мадридского «Райо Вальекано». Скандальную игру долго обсуждали в Испании. К концу августа страсти вроде улеглись, и именно в этот момент — прям перед стартом сезона — президент «Вильярреала» уволили Марселино, недвусмысленно дав понять, что это решение связано с поведением тренера в последнем туре прошлого сезона. Более несвоевременного увольнения сложно было и представить. По слухам, на смене тренера настояли футболисты «Вильярреала».

Пако АЛЬКАСЕР

Лучший по промахам.

«Семечки для Пако» — таким был самый популярный в твиттере хештег испанского межсезонья. Таким образом болельщики «Валенсии» выражали мнение, что если капитан их команды решится на переход в «Барселону», то там его будет ждать прозябание на скамейке запасных. Самые мрачные прогнозы оправдались — купленный «Барсой» за 30 миллионов евро форвард сборной Испании быстро превратился в объекта шуток из-за своих постоянных промахов. Первый гол за «Барселону» Пако Алькасер забил лишь 22 декабря. Возвращение же на «Месталью» в качестве футболиста «Барселоны» принесло Алькасеру 90 минут сидения на скамейке запасных и брошенный с трибуны в лицо пакет семечек.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Обладатель «Золотого мяча».

Победитель чемпионата Европы и Лиги чемпионов выиграл «Золотой мяч» с огромным отрывом от преследователей. Занявший в голосовании второе место Лионель Месси набрал в два с лишним раза меньше очков. Последней демонстрацией величия Криштиану Роналду стал хет-трик в финале клубного чемпионата мира.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Лучший бомбардир и ассистент евросезона.

Формально второй лучший футболист года оказался лидером всей Европы как по общему количеству голов во всех турнирах, так и по количеству голевых передач тоже. В центр внимания Месси попадал в 2016 году не только благодаря феерической игре, но и из-за ухода из сборной Аргентины и быстрого туда возвращения, а также из-за экстравагантных татуировок и судебного приговора: 21 месяц тюрьмы за налоговые нарушения. Садиться за решетку Месси не пришлось, поскольку судебные сроки до двух лет в Испании автоматически становятся условными, за исключением статей, связанных с насилием. Но это не касается насилия в отношении защитников на футбольном поле.

Антуан ГРИЗМАНН

Взошедшая звезда.

Французский лидер «Атлетико» провел феноменальный год и довел свои команды до финалов двух главных турниров — Лиги Европы и чемпионата Европы. Но оба раза Гризманн проигрывал финалы командам Криштиану Роналду. Сложись оба финала наоборот — и «Золотой мяч» наверняка был бы в руках 25-летнего француза. В итоге же Гризманн занял в голосовании за звание лучшего футболиста года третье место. Быть лучшим в мире после Роналду и Месси тоже дорогого стоит.

Антонио ЛУНА и Серхи ЭНРИЧ

Сладкая парочка.

Футболисты «Эйбара» попали в число главных персонажей года исключительно через постель. Публикация скандального видео с сексом двух игроков «Эйбара» и одной официантки спровоцировала многосерийный скандал, обсуждавшийся в Испании всю осень. В какой бы теперь город ни приехал «Эйбар», повсюду Антонио Луну и Серхи Энрича ждут с плакатами и скандированиями. Пожалуй, самый мягкий из текстов: «Почему вы не снимали носки, клоуны?».

Серхио РАМОС

Мистер 93-я минута.