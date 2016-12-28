«Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за Вайгля

Также сообщается, что летом хавбека постарается приобрести «Барселона». Отмечается, что в каталонском клубе в Вайгле видят замену Серхио Бускетсу.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Вайгль провел 15 матчей. Также на его счету пять игр и один мяч в Лиге чемпионов.