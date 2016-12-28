«Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за Вайгля
«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Вайглю, утверждает The Sun. По информации источника, главный тренер английской команды видит в 21-летнем немце будущее клуба.
Также сообщается, что летом хавбека постарается приобрести «Барселона». Отмечается, что в каталонском клубе в Вайгле видят замену Серхио Бускетсу.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Вайгль провел 15 матчей. Также на его счету пять игр и один мяч в Лиге чемпионов.
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