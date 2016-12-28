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28 декабря 2016, 16:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Помощник Хуанде Рамоса будет исполнять обязанности главного тренера «Малаги»

Руководство «Малаги» определилось с тренером, который будет в ближайшее время руководить командой.

После отставки главного тренера Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, который последние три года входил в тренерский штаб как Рамоса, так и Хави Грасии, ныне работающего с «Рубином».

Пресс-служба клуба сообщает, что Марсело Ромеро назначен на временной основе. Футболисты «Малаги» уже провели первую тренировку под руководством 40-летнего специалиста.

Марсело Ромеро, будучи футболистом, играл за «Малагу» с 2001 по 2007 год.

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