Помощник Хуанде Рамоса будет исполнять обязанности главного тренера «Малаги»

После отставки главного тренера Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, который последние три года входил в тренерский штаб как Рамоса, так и Хави Грасии, ныне работающего с «Рубином».



Пресс-служба клуба сообщает, что Марсело Ромеро назначен на временной основе. Футболисты «Малаги» уже провели первую тренировку под руководством 40-летнего специалиста.



Марсело Ромеро, будучи футболистом, играл за «Малагу» с 2001 по 2007 год.