Помощник Хуанде Рамоса будет исполнять обязанности главного тренера «Малаги»
Руководство «Малаги» определилось с тренером, который будет в ближайшее время руководить командой.
После отставки главного тренера Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, который последние три года входил в тренерский штаб как Рамоса, так и Хави Грасии, ныне работающего с «Рубином».
Марсело Ромеро, будучи футболистом, играл за «Малагу» с 2001 по 2007 год.
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