Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год и провел в составе манкунианцев более 100 матчей. Дважды Канчельскис становился чемпионом Англии и один раз завоевал Кубок страны в составе «Юнайтед». Кроме того, полузащитник стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. По окончании сезона-2012/13 он завершил тренерскую карьеру, выиграв 13-й по счету титул чемпиона Англии. Сейчас шотландец входит в совет директоров «Юнайтед».

«Я начал смотреть матчи “Юнайтед” в то время, когда в команде был Эрик Кантона. Мне нравилось смотреть, как он играет. Андрей Канчельскис был еще одним футболистом, за которым я следил. Это было интересно, так как он был русским игроком. Но если говорить об идоле “Юнайтед”, то им должен быть сэр Алекс Фергюсон», — цитирует Мхитаряна официальный сайт «МЮ».

Мхитарян, отыгравший три сезона в составе дортмундской «Боруссии», летом перешел в состав «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне полузащитник сборной Армении забил три гола в 13 играх за «МЮ». 21 декабря Мхитарян в седьмой раз был признан лучшим футболистом года в Армении.