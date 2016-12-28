Клуб МЛС «Сиэтл Саундерс» заинтересован в услугах бывшего игрока ЦСКА Хонды
Клуб МЛС «Сиэтл Саундерс» находится в списке тех команд, которые заинтересованы в полузащитнике «Милана» Кейсуке Хонде, сообщает Sounderatheart.
Контракт японского футболиста, который ранее выступал за московский ЦСКА, с россонери истекает летом 2017 года.
Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Хонде со стороны ряда английских команд, в числе которых «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон».
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