Клуб МЛС «Сиэтл Саундерс» заинтересован в услугах бывшего игрока ЦСКА Хонды

Контракт японского футболиста, который ранее выступал за московский ЦСКА, с россонери истекает летом 2017 года.



Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Хонде со стороны ряда английских команд, в числе которых «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон».