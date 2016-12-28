«Фенербахче» предложил Адвокату новый контракт
Руководство «Фенербахче» рассчитывает перед началом второй части сезона в чемпионате Турции продлить контракт с главным тренером Диком Адвокатом, утверждает Fnatic.
Нынешнее соглашение с 69-летним голландским специалистом истекает в конце текущего сезона, поэтому ему предложено поставить подпись под новым двухлетним договором.
Бывший наставник «Зенита» и сборной России возглавил турецкий клуб летом. Под его руководством «Фенербахче» после 16 туров в чемпионате Турции занимает 4-е место.
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