Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28285822/
28 декабря 2016, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Фенербахче» предложил Адвокату новый контракт

Руководство «Фенербахче» рассчитывает перед началом второй части сезона в чемпионате Турции продлить контракт с главным тренером Диком Адвокатом, утверждает Fnatic.

Нынешнее соглашение с 69-летним голландским специалистом истекает в конце текущего сезона, поэтому ему предложено поставить подпись под новым двухлетним договором.

Бывший наставник «Зенита» и сборной России возглавил турецкий клуб летом. Под его руководством «Фенербахче» после 16 туров в чемпионате Турции занимает 4-е место.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу