«Фенербахче» предложил Адвокату новый контракт

Нынешнее соглашение с 69-летним голландским специалистом истекает в конце текущего сезона, поэтому ему предложено поставить подпись под новым двухлетним договором.

Бывший наставник «Зенита» и сборной России возглавил турецкий клуб летом. Под его руководством «Фенербахче» после 16 туров в чемпионате Турции занимает 4-е место.