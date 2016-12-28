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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28285389/
28 декабря 2016, 15:42 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Давид Трезеге: «Монако» вполне по силам стать чемпионом Франции

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что линия нападения «Монако» лучше, чем у «ПСЖ».

«Монако» вполне по силам стать чемпионом Франции. Жардим (тренер монегасков — прим. ред.) знает, что делает, — заявил в интервью Le Parisien Трезеге. — Не хочу обидеть «Ниццу», но первое место разыграют «ПСЖ» и «Монако». Париж слишком зависим от Кавани, а вот у «Монако» замечательна вся линия нападения. И это может стать решающим фактором.

После 19 туров «Монако» идет на втором месте в чемпионате Франции, отставая от «Ниццы» на два очка и опережая «ПСЖ» на три.

Монако
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