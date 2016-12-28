Давид Трезеге: «Монако» вполне по силам стать чемпионом Франции

«Монако» вполне по силам стать чемпионом Франции. Жардим (тренер монегасков — прим. ред.) знает, что делает, — заявил в интервью Le Parisien Трезеге. — Не хочу обидеть «Ниццу», но первое место разыграют «ПСЖ» и «Монако». Париж слишком зависим от Кавани, а вот у «Монако» замечательна вся линия нападения. И это может стать решающим фактором.

После 19 туров «Монако» идет на втором месте в чемпионате Франции, отставая от «Ниццы» на два очка и опережая «ПСЖ» на три.