Давид Трезеге: Эмери надо дать время, чтобы он попытался реализовать свои идеи
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге считает, что в «ПСЖ» пока нет настоящего коллектива.
«ПСЖ» после 19 туров набрал на 12 очков меньше, чем в 2015 за тот же период — это говорит само за себя. Без Ибрагимовича команда уже не та. Да, есть классные игроки, но пока нет настоящего коллектива. Кавани — очень эффективный нападающий, но под ним нет игроков его уровня. Что касается Ди Мария, никто не отрицает его высокого мастерства, не мог он вдруг взять и все растерять. Причина неважной игры — в голове. Потеряет раза два мяч в начале матча и начинает уходить в тень. Ему надо
После 19 туров «ПСЖ» идет на третьем месте в чемпионате Франции, отставая от «Ниццы» на пять очков и от «Монако» — на три.
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