Давид Трезеге: Эмери надо дать время, чтобы он попытался реализовать свои идеи

«ПСЖ» после 19 туров набрал на 12 очков меньше, чем в 2015 за тот же период — это говорит само за себя. Без Ибрагимовича команда уже не та. Да, есть классные игроки, но пока нет настоящего коллектива. Кавани — очень эффективный нападающий, но под ним нет игроков его уровня. Что касается Ди Мария, никто не отрицает его высокого мастерства, не мог он вдруг взять и все растерять. Причина неважной игры — в голове. Потеряет раза два мяч в начале матча и начинает уходить в тень. Ему надо что-то менять в себе. Иначе придет Дракслер и выбьет его из состава, — сказал в интервью Le Parisien бывший нападающий. — Эмери позвали, чтобы он поднял клуб на новый уровень. С «Севильей» он три раза подряд выиграл Лигу Европы. Но Лига чемпионов — это совсем другое. Недостаточно для этого только сменить тренера. Но Эмери надо дать время, чтобы он попытался реализовать свои идеи. Не получится, не будет результата — тем хуже для него.

После 19 туров «ПСЖ» идет на третьем месте в чемпионате Франции, отставая от «Ниццы» на пять очков и от «Монако» — на три.