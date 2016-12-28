Президент «Грассхоппера»: Чельстрём останется с нами до 2018 года
Полузащитник Ким Чельстрём продолжит выступления в «Грассхоппере», несмотря на информацию СМИ о возможном возвращении шведского футболиста на родину в команду «Юргорден». Об этом сказал президент швейцарской команды Мануэль Хубер.
«Слухи о переходе Кима не являются проблемой. У меня есть постоянный контакт с ним, как со всеми другими игроками. Чельстрём имеет контракт с нами до лета 2018 года и продолжит играть с нами», — цитирует Хубера Blick.
В нынешнем сезоне Чельстрём, известный российским любителям футбола по выступлениям за «Спартак», принял участие в 21 официальном матче за «Грассхоппер» и отдал 5 результативных передач.
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