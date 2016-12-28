Президент «Грассхоппера»: Чельстрём останется с нами до 2018 года

«Слухи о переходе Кима не являются проблемой. У меня есть постоянный контакт с ним, как со всеми другими игроками. Чельстрём имеет контракт с нами до лета 2018 года и продолжит играть с нами», — цитирует Хубера Blick.



В нынешнем сезоне Чельстрём, известный российским любителям футбола по выступлениям за «Спартак», принял участие в 21 официальном матче за «Грассхоппер» и отдал 5 результативных передач.