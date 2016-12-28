Якин, возглавивший «Шаффхаузен», отверг предложения из Китая и Саудовской Аравии
Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин, возглавивший команду «Шаффхаузен», которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, до этого отверг предложения из Китая и Саудовской Аравии. Как сообщает SRF, причиной отказа 42-летнего специалиста стал прежде всего чуждый ему менталитет этих стран.
«Шаффхаузен» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго швейцарского дивизиона. Якин работал главным тренером «Спартака» в сезоне-2014/15, под его руководством
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