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28 декабря 2016, 15:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Якин, возглавивший «Шаффхаузен», отверг предложения из Китая и Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин, возглавивший команду «Шаффхаузен», которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, до этого отверг предложения из Китая и Саудовской Аравии. Как сообщает SRF, причиной отказа 42-летнего специалиста стал прежде всего чуждый ему менталитет этих стран.

«Шаффхаузен» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго швейцарского дивизиона. Якин работал главным тренером «Спартака» в сезоне-2014/15, под его руководством красно-белые заняли 6-е место по итогам сезона в РФПЛ.
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