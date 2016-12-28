Якин, возглавивший «Шаффхаузен», отверг предложения из Китая и Саудовской Аравии

«Шаффхаузен» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго швейцарского дивизиона. Якин работал главным тренером «Спартака» в сезоне-2014/15, под его руководством красно-белые заняли 6-е место по итогам сезона в РФПЛ.