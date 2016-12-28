Хесе по финансовым причинам может не перейти в «Лас-Пальмас»

— Хесе хочет присоединиться к «Лас-Пальмасу», но у него такая зарплата, какую мы не можем себе позволить, — цитирует Marca Рамиреса. — Есть клубы в Европе, которые готовы выплачивать «ПСЖ» зарплату Хесе полностью. Таким образом, «Лас-Пальмас» находится в невыгодном положении, и придется подождать.