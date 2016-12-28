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28 декабря 2016, 14:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Марсьяля подтвердил переговоры с «Севильей»

Агент вингера «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филипп Ламболи подтвердил информация о возможном переходе игрока в «Севилью». 21-летний француз в этом сезоне забил всего 1 гол в 11 матчах, поэтому готов сменить зимой команду.

— Мы подробно изучим вариант с «Севильей», — цитирует Goal Ламболи. — «Севилья» — очень хороший клуб, который находится на высоких позициях в Испании, играет в Лиге чемпионов и имеет отличного тренера. Это все, что я могу сказать на данный момент.

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