Агент Марсьяля подтвердил переговоры с «Севильей»

— Мы подробно изучим вариант с «Севильей», — цитирует Goal Ламболи. — «Севилья» — очень хороший клуб, который находится на высоких позициях в Испании, играет в Лиге чемпионов и имеет отличного тренера. Это все, что я могу сказать на данный момент.