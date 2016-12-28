Инфантино: Система видеоповторов очень хорошо проявила себя во время клубного ЧМ

Клубный чемпионат мира стал первым турниром ФИФА, на котором судьи могли воспользоваться видеоповтором для принятия важных решений. В полуфинале турнира 14 декабря арбитр Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота колумбийского клуба «Атлетико Насьональ» после просмотра видеоповтора. Позже колумбийцы раскритиковали это решение, посчитав, что нарушения не было. При этом после матча глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка заявил, что в этом инциденте «технология сработала хорошо».

«Система проявила себя очень хорошо, это шаг в верном направлении», — приводит Рейтер слова Инфантино на международной спортивной конференции в Дубае.

В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тесты видеоповторов в футболе. В апреле Инфантино выразил надежду, что система видеоповторов будет использована уже во время чемпионата мира-2018 в России.