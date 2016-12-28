СМИ: Руководство «Лестера» выделит главному тренеру 30 млн на зимние трансферы

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«Лестер», ставший в прошлом сезоне чемпионом Англии, в нынешнем чемпионате после 18 туров занимает 16-ю строчку в турнирной таблице и идет с отрывом в три балла от «зоны вылета».

Сообщается, что Раньери планирует приобрести как минимум трех новых игроков. По данным издания, первым новичком английского клуба может стать полузащитник бельгийского «Генка» Уилфред Ндиди, с которым «Лестер» намерен подписать пятилетнее соглашение и заплатить его клубу компенсацию в ?14 млн.

В последние 12 месяцев руководство «Лестера» следило за защитником «Бернли» Майклом Кином, но, по данным издания, в зимнее окно клуб планирует сосредоточиться на зарубежном трансферном рынке.