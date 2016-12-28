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28 декабря 2016, 13:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн попал в больницу после драки в отеле

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Известный в прошлом футболист сборной Англии Пол Гаскойн был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Гаскойн, будучи нетрезв, устроил потасовку сразу с несколькими постояльцами отеля на лестнице, после чего был атакован оскорбленными. Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла «Газзу» в больницу с раной на голове и черепно-мозговой травмой, а полицейские зафиксировали факт нападения на бывшую спортивную звезду.

Как отмечается, один из свидетелей конфликта Элвин Каприо написал в своем Twitter, что Гаскойн провоцировал группу идущих впереди него на лестнице людей, пнул ногой одного из них, плевался, приставал к женщине, а также позволял себе расистские реплики, попутно разбрасывая в разные стороны деньги.

По сообщению полиции, Гаскойн сейчас находится в больнице, и его состояние оценивается как стабильное. Правоохранительные органы пока не выдвигали никому обвинений по данному инциденту.
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