Эден Азар: Нынешний «Челси» лучше того, которым руководил Моуринью

— Нынешний «Челси» лучше прежнего, потому что сейчас команда верит в свои силы и побеждает в каждом матче, — приводит Sky Sports слова Азара. — Мы уверены в себе и пытаемся сделать то, что нам не удавалось ранее. Мы не следим за рекордами, но эта команда войдет в историю, если представится такая возможность. Речь идет не только о клубных достижениях, а о рекордах в первенстве.