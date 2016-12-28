Старридж: У меня нет никаких проблем в «Ливерпуле»
Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж не переживает
из-за того, что в нынешнем сезоне чаще выходит на замену. Накануне мерсисайдцы обыграли «Сток Сити» (4:1), а Старридж появился на поле лишь, на 70-й минуте, но успел отметиться голом.
«Самое главное, что я положительно мыслю. Футбол — это командная игра, и каждый футболист важен. У меня нет никаких проблем в “Ливерпуле”. Я наслаждаюсь футболом и, когда получаю игровое время на поле, концентрируюсь на себе и стараюсь помочь команде. Приятно играть и забивать голы», — цитирует Старриджа ESPN GB.
В нынешнем сезоне Дэниел Старридж принял участие в 11 матчах АПЛ и забил 1 гол.
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