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28 декабря 2016, 12:54 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Ливерпуль» побил собственный рекорд

«Ливерпуль» забил четыре мяча в ворота «Сток Сити» (4:1) в домашнем матче 18-го тура АПЛ.

Ливерпуль забил четыре мяча в ворота Сток Сити (4:1) в домашнем матче 18-го тура <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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По разу отличились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Дэниел Старридж, один мяч в свои ворота забил Ганелли Имбула Ванга, сообщает «Сегодня».

«Ливерпуль» обновил рекорд клуба по голам в АПЛ за календарный год: в 2016 году мерсисайдцы забили уже 86 мячей, улучшив достижение 2013 года (84 гола в чемпионате Англии).

После 18 туров команда Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: сайт ФК «Металлист».

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