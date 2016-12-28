«Ливерпуль» побил собственный рекорд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По разу отличились Адам Лаллана, Роберто Фирмино и Дэниел Старридж, один мяч в свои ворота забил Ганелли Имбула Ванга, сообщает «Сегодня».

«Ливерпуль» обновил рекорд клуба по голам в АПЛ за календарный год: в 2016 году мерсисайдцы забили уже 86 мячей, улучшив достижение 2013 года (84 гола в чемпионате Англии).

После 18 туров команда Юргена Клоппа занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: сайт ФК «Металлист».