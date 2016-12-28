СМИ: Боссы «Лестер Сити» в январе выделят 30 млн фунтов на покупку новых футболистов

«Лестер», в минувшем сезоне впервые в истории ставший чемпионом Англии, в нынешнем чемпионате после 18 туров идет на 16-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе с отрывом от «зоны вылета» на три балла.

Как сообщается, футболисты будут приобретаться по личному распоряжению Раньери, который планирует усилить команду как минимум тремя новичками. По информации издания, первым новичком команды уже на первой неделе января должен стать опорный полузащитник бельгийского «Генка» Уилфред Ндиди, с которым «лисы» намерены подписать пятилетний контракт и заплатить его клубу компенсацию в 14 миллионов фунтов.

В последние 12 месяцев скауты «Лестера» следили за английским защитником Майклом Кином, который в данный момент выступает за «Бернли», но, по данным издания, сейчас клуб намерен сосредоточить внимание на иностранном трансферном рынке.