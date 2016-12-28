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28 декабря 2016, 13:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дибала из-за «Реала» приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала приостановил переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, одной из главных причин позиции футболиста сборной Аргентины является заинтересованность мадридского «Реала» в его услугах.

Ранее сообщалось, что испанский гранд намерен в летнее трансферное окно приобрести талантливого аргентинца, которого многие считают «будущим Месси». Между тем руководство и тренерский штаб «старой синьоры» ни в коем случае не хотят расставаться с игроком.

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