Дибала из-за «Реала» приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом»
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала приостановил переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, одной из главных причин позиции футболиста сборной Аргентины является заинтересованность мадридского «Реала» в его услугах.
Ранее сообщалось, что испанский гранд намерен в летнее трансферное окно приобрести талантливого аргентинца, которого многие считают «будущим Месси». Между тем руководство и тренерский штаб «старой синьоры» ни в коем случае не хотят расставаться с игроком.
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