Дибала из-за «Реала» приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом»

Согласно информации источника, одной из главных причин позиции футболиста сборной Аргентины является заинтересованность мадридского «Реала» в его услугах.



Ранее сообщалось, что испанский гранд намерен в летнее трансферное окно приобрести талантливого аргентинца, которого многие считают «будущим Месси». Между тем руководство и тренерский штаб «старой синьоры» ни в коем случае не хотят расставаться с игроком.