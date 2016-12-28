Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28282859/
28 декабря 2016, 13:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» отдаст Эдегора в аренду «Херенвену»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор продолжит карьеру в Нидерландах.

Как сообщает Marca, футболист будет отдан в аренду «Херенвену» до конца сезона-2016/17.

Ожидается, что сделка будет оформлена после рождественских праздников. В «Херенвене» и «Реале» считают, что голландский чемпионат станет для 18-летнего норвежца лучшим местом для роста. Ранее арендовать Мартина Эдегора пытался «Аякс».

«Херенвен» занимает в Эредивизии 4-е место и претендует на попадание в Лигу Европы.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Херенвен
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Эдегор перейдет в «Херенвен»?

Эдегор перейдет в «Херенвен»?

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca. В подписании арендного соглашения с хавбеком заинтересован «Херенвен».
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена