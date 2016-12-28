«Реал» отдаст Эдегора в аренду «Херенвену»

Как сообщает Marca, футболист будет отдан в аренду «Херенвену» до конца сезона-2016/17.



Ожидается, что сделка будет оформлена после рождественских праздников. В «Херенвене» и «Реале» считают, что голландский чемпионат станет для 18-летнего норвежца лучшим местом для роста. Ранее арендовать Мартина Эдегора пытался «Аякс».



«Херенвен» занимает в Эредивизии 4-е место и претендует на попадание в Лигу Европы.