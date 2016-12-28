Инфантино положительно оценил использование видеоповтора на клубном ЧМ

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14 декабря во время полуфинального матча клубного чемпионата мира между колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» и японской «Касимой» арбитр матча Виктор Кашшаи впервые в истории использовал видеоповтор для назначения пенальти.

«Опробование системы видеоповторов было очень положительным, и мы идем в верном направлении», — сказал глава ФИФА.