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28 декабря 2016, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гаскойн попал в больницу после драки в отеле

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн попал в больницу после драки в отеле Лондона, сообщает Daily Mail.

49-летний ветеран в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщинам и выкрикивал расистские оскорбления, после чего вступил в драку с другим посетителем и был сброшен с лестницы.

Известный футболист давно испытывает проблемы с алкоголем, неоднократно проходил курсы лечения от зависимости. В этом году его уже вызывали в суд по делу о расистских высказываниях.
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