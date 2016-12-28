СМИ: Экс-футболист «Арсенала» Адебайор может продолжить карьеру в «Монпелье»

Как сообщается, чемпионы Франции 2012 года ищут замену получившему травму крестообразных связок нападающему Казимиру Нинге, и Адебайор, по мнению руководства клуба, подходит на роль сменщика. Если стороны договорятся, Адебайор станет игроком «Монпелье» на правах свободного агента, так как в данный момент находится без клуба.

Тоголезец стал свободным агентом летом этого года, когда истек его контракт с лондонским «Кристал Пэлас». 32-летний форвард пытался устроиться в «Лион», но руководство этого клуба отказалось заключать с ним контракт после появившейся информации о постоянных нарушениях режима Адебайором.

Адебайор выступал в чемпионате Франции в начале карьеры, когда играл за «Мец» (2001−2003) и «Монако» (2003−2006). Также в карьере нападающего, кроме «Арсенала» (2006−2009), «Тоттенхэма» (2011−2015) и «Манчестер Сити» (2009−2012), значится мадридский «Реал», за который он в 2011 году провел 14 матчей в чемпионате Испании, забив пять мячей.