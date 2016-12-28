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28 декабря 2016, 12:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Челси» может приобрести игрока «Ромы» Наингголана на замену Оскару

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Челси» в ближайшее трансферное окно может приобрести полузащитника итальянской «Ромы» Раджу Наингголана. Об этом сообщает портал Football Italia.

Оскар этой зимой покинет клуб и отправится в Китай. Увеличить
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Отмечается, что главный тренер лондонской команды Антонио Конте видит в 28-летнем бельгийце замену бразильцу Оскару, который зимой покинет клуб и отправится в Китай. «Челси» летом уже пытался подписать контракт с Наингголаном, но футболист предпочел остаться в Италии.

Наингголан выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал голевую передачу.

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