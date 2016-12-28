СМИ: «Челси» может приобрести игрока «Ромы» Наингголана на замену Оскару

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Отмечается, что главный тренер лондонской команды Антонио Конте видит в 28-летнем бельгийце замену бразильцу Оскару, который зимой покинет клуб и отправится в Китай. «Челси» летом уже пытался подписать контракт с Наингголаном, но футболист предпочел остаться в Италии.

Наингголан выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал голевую передачу.