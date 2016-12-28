Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28281948/
28 декабря 2016, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игорь Зенькович: В Беларуси я — легионер

С нападающим Игорем Зеньковичем казахстанских любителей футбола знакомить лишний раз не нужно. Воспитанник белорусской школы футбола выступал в чемпионате нашей страны на протяжении пяти последних сезонов и успел за это время провести в турнире КПЛ 104 матча и забить в них 38 мячей.

С нападающим Игорем Зеньковичем казахстанских любителей футбола знакомить лишний раз не нужно. Воспитанник белорусской школы футбола выступал в чемпионате нашей страны на протяжении пяти последних сезонов и успел за это время провести в турнире <span class=error>КПЛ</span> 104 матча и забить в них 38 мячей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако уходящий год для этого форварда удачным не назовешь. Отыграв на старте турнира КПЛ-2016 6 матчей за «Тараз» и забив в них 3 мяча, футболист вынужден был выбыть из строя до конца сезона из-за необходимости заняться лечением полученной травмы.

Однако 2016 год подходит к своему завершению. Увидим ли мы в Казахстане Игоря Зеньковича в 2017-м? Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попросил футболиста ответить на этот и некоторые другие вопросы.

 — Игорь, как чувствуете себя? Полностью вылечились от травмы? В какой спортивной форме находитесь сейчас?
— Спасибо, чувствую себя отлично — даже лучше, чем раньше. Да, от травмы восстановился полностью, готов приступать к сбором в общей группе.

 — «Тараз», в котором Вы начинали прошлый сезон, вылетел из Премьер-Лиги. Как оцените такой результат? Были ли к тому предпосылки на старте чемпионата Казахстана 2016 года?
— Конечно же, таких предпосылок не было. Команда хорошо стартовала. Затем игроки основного состава начали получать травмы, что, безусловно, повлияло на результаты — костяк стал разваливается, а собрать команду заново в середине чемпионата — это непростая задача. Лично мне очень жаль, что не смог помочь «Таразу», за что хочу извиниться перед болельщиками и коллективом.

 — Ваш контракт с этим клубом закончился?
— Да, мой контракт с ФК «Тараз» закончился в ноябре. На данный момент я нахожусь в статусе свободного агента.

 — Каковы планы на ближайшее будущее? Может, едете на сборы с какой-то командой из Казахстана?
— С планами пока не определился — все на стадии переговоров. Конечно, я очень соскучился по футболу, так что с нетерпением жду начала сезона.

 — Интересно, а белорусские клубы к Вам интерес не проявляют?
— Были какие-то разговоры, но на данный момент чемпионат Казахстана для меня приоритетнее. Я уже много лет играю там, и меня все устраивает. Тем более, в Беларуси я — легионер (Улыбается).

 — Как я понимаю, Вы должны были войти в тот список игроков, приравненных к воспитанникам казахстанского футбола, который был утвержден на последнем собрании ПФЛК. Как считаете, это поможет Вам в последующей игровой карьере?
— Да, действительно, я вошел в этот список и теперь приравниваюсь к воспитанником казахстанского футбола. А поможет мне это или нет — покажет время.

 — Что думаете о новом формате турнира в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана — 12 команд будут соревноваться в три круга?
— Я считаю, что эти изменения — к лучшему.

 — В следующем году Вам исполнится 30. Было время, пока лечились, задуматься о том, чем займетесь по окончании карьеры футболиста?
— Если честно, я еще не думаю об окончании футбольной карьеры. Слишком молод для этого. Ни для кого не секрет, что в Европе и других странах игроки от 28-ми до 36 лет порой ценятся больше молодежи, и в этом, я считаю, есть смысл: у тебя уже имеется колоссальный опыт, и в какой-то степени пропадает юношеская спесь (Улыбается). В общем, становишься опытным стратегом на поле. Так что неважно, сколько вам лет, — 20 или 30, или 40, — главное, — сколько лет вашему организму. А это уже зависит от образа жизни и физической подготовки.

 — Хотели бы что-то пожелать казахстанским любителям футбола на Новый год?
— Не только любителям футбола, но и их родным и близким хотел бы пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь! Этот год во многом для всего мира был непростым, но лучшее — впереди! С наступающим всех!

Тараз
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

СМИ раскритиковали Головкина за нежелание проводить бои с сильными соперниками

Абель Санчес: «Все u201eхотятu201c драться с Головкиным, но никто не звонит Леффлеру»

Тренера Головкина назвали зверем