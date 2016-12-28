Игорь Зенькович: В Беларуси я — легионер
С нападающим Игорем Зеньковичем казахстанских любителей футбола знакомить лишний раз не нужно. Воспитанник белорусской школы футбола выступал в чемпионате нашей страны на протяжении пяти последних сезонов и успел за это время провести в турнире КПЛ 104 матча и забить в них 38 мячей.
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Однако уходящий год для этого форварда удачным не назовешь. Отыграв на старте турнира КПЛ-2016 6 матчей за «Тараз» и забив в них 3 мяча, футболист вынужден был выбыть из строя до конца сезона
Однако 2016 год подходит к своему завершению. Увидим ли мы в Казахстане Игоря Зеньковича в 2017-м? Корреспондент республиканского
— Игорь, как чувствуете себя? Полностью вылечились от травмы? В какой спортивной форме находитесь сейчас?
— Спасибо, чувствую себя отлично — даже лучше, чем раньше. Да, от травмы восстановился полностью, готов приступать к сбором в общей группе.
— «Тараз», в котором Вы начинали прошлый сезон, вылетел из
— Конечно же, таких предпосылок не было. Команда хорошо стартовала. Затем игроки основного состава начали получать травмы, что, безусловно, повлияло на результаты — костяк стал разваливается, а собрать команду заново в середине чемпионата — это непростая задача. Лично мне очень жаль, что не смог помочь «Таразу», за что хочу извиниться перед болельщиками и коллективом.
— Ваш контракт с этим клубом закончился?
— Да, мой контракт с ФК «Тараз» закончился в ноябре. На данный момент я нахожусь в статусе свободного агента.
— Каковы планы на ближайшее будущее? Может, едете на сборы с
— С планами пока не определился — все на стадии переговоров. Конечно, я очень соскучился по футболу, так что с нетерпением жду начала сезона.
— Интересно, а белорусские клубы к Вам интерес не проявляют?
— Были
— Как я понимаю, Вы должны были войти в тот список игроков, приравненных к воспитанникам казахстанского футбола, который был утвержден на последнем собрании ПФЛК. Как считаете, это поможет Вам в последующей игровой карьере?
— Да, действительно, я вошел в этот список и теперь приравниваюсь к воспитанником казахстанского футбола. А поможет мне это или нет — покажет время.
— Что думаете о новом формате турнира в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана — 12 команд будут соревноваться в три круга?
— Я считаю, что эти изменения — к лучшему.
— В следующем году Вам исполнится 30. Было время, пока лечились, задуматься о том, чем займетесь по окончании карьеры футболиста?
— Если честно, я еще не думаю об окончании футбольной карьеры. Слишком молод для этого. Ни для кого не секрет, что в Европе и других странах игроки от 28-ми до 36 лет порой ценятся больше молодежи, и в этом, я считаю, есть смысл: у тебя уже имеется колоссальный опыт, и в
— Хотели бы
— Не только любителям футбола, но и их родным и близким хотел бы пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь! Этот год во многом для всего мира был непростым, но лучшее — впереди! С наступающим всех!
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