Китайский клуб предложил чемпиону миру Подольски зарплату €9 млн в год
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Лукас Подольски может перейти в китайский «Гуанчжоу Эвергранд Таобао». Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Отмечается, что в Китае 31-летний Подольски будет зарабатывать девять €9 млн в год. По информации издания, китайцы заплатят порядка €20 млн за трансфер Подольски.
В 2014 году Подольски стал чемпионом мира в составе сборной Германии, также он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Подольски выступает за «Галатасарай» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 12 матчей в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
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