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28 декабря 2016, 11:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайская Суперлига хочет позвать Клаттенбурга для работы чиновником

Китайская Суперлига заинтересована в приглашении английского рефери Марка Клаттенбурга для работы в местном чемпионате на должности чиновника, сообщает Mirror.

Ранее Клаттенбург, который работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016, был признан лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики.

Отмечается, что привлечение к работе Клаттенбурга будет способствовать дальнейшему развитию чемпионата Китая, в который за последние годы приехал ряд известных футболистов.
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