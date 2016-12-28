Китайская Суперлига хочет позвать Клаттенбурга для работы чиновником
Китайская Суперлига заинтересована в приглашении английского рефери Марка Клаттенбурга для работы в местном чемпионате на должности чиновника, сообщает Mirror.
Ранее Клаттенбург, который работал на финале Кубка Англии, финале Лиги чемпионов и финале Евро-2016, был признан лучшим арбитром мира 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики.
Отмечается, что привлечение к работе Клаттенбурга будет способствовать дальнейшему развитию чемпионата Китая, в который за последние годы приехал ряд известных футболистов.
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