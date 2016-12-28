Автобус с футболистами «Газиантепспора» попал в аварию

Команда направлялась в аэропорт, когда произошло ДТП. Об этом пишет Fanatik.



У автобуса была полностью разбито лобовое стекло. В пресс-службе клуба сообщили, что никто из игроков или персонала команды не пострадал.



В «Газиантепспоре» играют Антон Путило и Сергей Кисляк, известные в России по выступлению за «Волгу», «Торпедо» и соответственно «Рубин» с «Краснодаром». Путило покинул российский чемпионат в 2016 году, а Кисляк годом ранее.