Специалист: Если в Казахстане появится свой «Лестер», ему будут аплодировать даже фанаты «Кайрата» и «Астаны»
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил целесообразность решения ПФЛ оставить прежним число участников
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Новый формат проведения чемпионата с 12 клубами самый оптимальный. Он не подразумевает деления участников на две шестерки, а за ним и деление болельщиков. При этом туров будет 33. Необходимо отдать должное ПФЛ. Считаю, что чемпионат будет зрелищным, хоть и понятно, что середина начнет выпадать. Но больших разрывов быть не должно. По крайней мере, у таких команд как «Тобол» и «Атырау», сохранится мотивация. И не будет такой ситуации, как с «Актобе», когда попал в первую шестерку и перестал бороться, понимая, что ниже шестого места не опустится.
В то же время удалось сохранить спортивный принцип. Ведь в случае расширения
И еще правильно сделали, что последние две команды вылетают, а десятая играет переходной матч с клубом, занявшим третье место в первой лиге. Это шанс для тех же «Жетысу» и «Тараза» вернуться в
Интрига еще в том, что неизвестно, кто какое место займет по итогам двух кругов. Ведь основная борьба будет вестись именно в них. В третьем уже постараются удержать свои позиции, будет другая стратегия. А если провалились в начале, то в третьем круге будет шанс немного выправить турнирное положение. В любом случае спортивная составляющая никуда не денется.
Действительность всегда сильнее теории. Поэтому посмотрим как все на самом деле сложится. Может быть
Добавим, что общем собрании ПФЛК было принято решение сформировать список участников
Также приняты решения о сроке первого трансферного периода в 2017 году: с 11 января по 3 апреля.
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