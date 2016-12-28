Специалист: Если в Казахстане появится свой «Лестер», ему будут аплодировать даже фанаты «Кайрата» и «Астаны»

«Новый формат проведения чемпионата с 12 клубами самый оптимальный. Он не подразумевает деления участников на две шестерки, а за ним и деление болельщиков. При этом туров будет 33. Необходимо отдать должное ПФЛ. Считаю, что чемпионат будет зрелищным, хоть и понятно, что середина начнет выпадать. Но больших разрывов быть не должно. По крайней мере, у таких команд как «Тобол» и «Атырау», сохранится мотивация. И не будет такой ситуации, как с «Актобе», когда попал в первую шестерку и перестал бороться, понимая, что ниже шестого места не опустится.

В то же время удалось сохранить спортивный принцип. Ведь в случае расширения премьер-лиги до 14 команд, вернулись бы «Тараз» и «Жетысу», вылетевшие в первую лигу. А так, есть последовательность действий, что очень важно. Это профессиональное отношение, основанное на принятых правилах. Хотя расширять можно и не нарушая правила.

И еще правильно сделали, что последние две команды вылетают, а десятая играет переходной матч с клубом, занявшим третье место в первой лиге. Это шанс для тех же «Жетысу» и «Тараза» вернуться в премьер-лигу в следующем году. Кроме того, это шанс и для других клубов, например, для актауского «Каспия», если, конечно, готов к выступлению в высшей лиге. Это создаст спортивное напряжение для всех участников чемпионата.

Интрига еще в том, что неизвестно, кто какое место займет по итогам двух кругов. Ведь основная борьба будет вестись именно в них. В третьем уже постараются удержать свои позиции, будет другая стратегия. А если провалились в начале, то в третьем круге будет шанс немного выправить турнирное положение. В любом случае спортивная составляющая никуда не денется.

Действительность всегда сильнее теории. Поэтому посмотрим как все на самом деле сложится. Может быть какая-нибудь из команд выстрелит. Я вот смотрю, как сейчас «Кайсар» укрепляется. Хорошего тренера пригласил, игроков берет. Видать, серьезные у команды намерения. Правда, первые два места будут за «Астаной» и «Кайратом». Вряд ли кто-то вмешается в их спор. Но, если появится казахстанский «Лестер», будем только рады этому, даже болельщики «Астаны» и «Кайрата» будут такому событию аплодировать, хоть и тайно. Тем более в один сезон любая команда способна неожиданно для всех взлететь. Другое дело, что удержать лидирующие позиции в следующем году нелегко. И, как пример, почему бы это не сделать тому же «Кайсару»? Должно же быть к этому стремление, — рассказал Хасенов.

Добавим, что общем собрании ПФЛК было принято решение сформировать список участников премьер-лиги из 12 клубов и провести турнир в три круга. Календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.

Также приняты решения о сроке первого трансферного периода в 2017 году: с 11 января по 3 апреля.