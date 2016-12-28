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28 декабря 2016, 10:31 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана Энгель близок в возвращению в немецкий клуб

Защитник сборной Казахстана по футболу Константин Энгель близок в переходу в немецкий клуб.

Отмечается что у футболиста действующий контракт с Астаной. Увеличить
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Как сообщает noz.de, 28-летний игрок близок к возвращению в ФК «Оснабрюк» из третьей немецкой бундеслиги. Отмечается, что переговоры о трансфере Энгеля находятся на продвинутой стадии. При этом, по данным издания, у игрока действующий контракт с «Астаной», рассчитанный до конца 2018 года.

Энгель начинал свою карьеру в «Оснабрюке», за который играл с 2004 по 2011 года. Также в его карьере были немецкие «Энерги» и «Ингольштадт 08». За национальную сборную Казахстана он провел девять игр.

В составе «Ингольштадта» Энгель выиграл вторую бундеслигу и вышел в высший дивизион Германии. Однако травма не позволила защитнику закрепиться в составе и в конце сезона он стал свободным агентом, после чего перешел в «Астану». В составе столичного клуба участие в официальных встречах не принимал.

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28 декабря

Защитник сборной Казахстана Энгель близок в возвращению в немецкий клуб

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