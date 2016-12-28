Аршавин занял второе место по количеству голевых передач «Кайрата»

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Россиянин принял участие в 18 матчах и отдал 7 результативных передач. Накануне гол 35-летнего футболиста был признан лучшим по версии клуба.



Первое место среди распасовщиков занял Бауыржан Исламхан, который отдал 10 голевых передач. Это лучший показатель в КПЛ. Замыкает тройку лидеров Исаэль Барбоза. С передач бразильца было забито 6 голов в ворота соперников.