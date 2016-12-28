Стам может стать новым наставником «Суонси»

«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли, под руководством которого клуб провёл 11 игр, проиграв семь матчей, дважды сыграв вничью и дважды выиграв. В турнирной таблице АПЛ «Суонси» занимает 19-е место.



Стам с лета 2016 года работает в «Рединге», который идет на третьем месте в таблице Чемпионшипа.