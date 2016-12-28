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28 декабря 2016, 9:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стам может стать новым наставником «Суонси»

Бывший футболист сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Милана», а также ряда других европейских клубов Яп Стам, ныне возглавляющий «Рединг», может возглавить «Суонси Сити», сообщает De Telegraaf.

«Суонси» уволил с поста главного тренера Боба Брэдли, под руководством которого клуб провёл 11 игр, проиграв семь матчей, дважды сыграв вничью и дважды выиграв. В турнирной таблице АПЛ «Суонси» занимает 19-е место.

Стам с лета 2016 года работает в «Рединге», который идет на третьем месте в таблице Чемпионшипа.

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МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз является основным кандидатом на замену Бобу Брэдли на посту главного тренера футбольного клуба «Суонси Сити», сообщает Sky Sports.
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