«Атырау» сыграет с чемпионом Азербайджана
«Атырау» 22 января на сборе в Турции встретится с азербайджанским «Карабахом» из Агдама, пишет Sports.kz.
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«Карабах» является чемпионом Азербайджана двух последних лет, а также лидером нынешнего сезона, по итогам 14 туров. Тренирует команду Гурбан Гурбанов, в составе есть немало легионеров, в том числе из Испании, Албании, Сербии, Бразилии, Македонии и других стран.
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