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28 декабря 2016, 8:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» сыграет с чемпионом Азербайджана

«Атырау» 22 января на сборе в Турции встретится с азербайджанским «Карабахом» из Агдама, пишет Sports.kz.

<span class=error>Атырау</span> 22 января на сборе в Турции встретится с азербайджанским Карабахом из <span class=error>Агдама</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Карабах» является чемпионом Азербайджана двух последних лет, а также лидером нынешнего сезона, по итогам 14 туров. Тренирует команду Гурбан Гурбанов, в составе есть немало легионеров, в том числе из Испании, Албании, Сербии, Бразилии, Македонии и других стран.

Атырау
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