СМИ: «Динамо» интересуется полузащитником «Бенфики»
Гиллермо Селис может подписать контракт с командой Сергея Реброва.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Полузащитник «Бенфики» и сборной Колумбии Гиллермо Селис стал трансферной целью киевского «Динамо» и в ближайшее время может подписать контракт с командой Сергея Реброва.
Об этом сообщает Sport.ua.
В услугах 23-летнего опорного полузащитника заинтересованы также «Бешикташ» и «Брюгге», а трансферная стоимость колумбийца оценивается в 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Селис провел лишь 5 матчей в составе «Бенфики», в которых не отличился результативными действиями.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter