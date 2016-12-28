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28 декабря 2016, 9:48 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: «Динамо» интересуется полузащитником «Бенфики»

Гиллермо Селис может подписать контракт с командой Сергея Реброва.

Гиллермо <span class=error>Селис</span> может подписать контракт с командой Сергея <span class=error>Реброва</span>. Увеличить
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Колумбии Гиллермо Селис стал трансферной целью киевского «Динамо» и в ближайшее время может подписать контракт с командой Сергея Реброва.

Об этом сообщает Sport.ua.

В услугах 23-летнего опорного полузащитника заинтересованы также «Бешикташ» и «Брюгге», а трансферная стоимость колумбийца оценивается в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Селис провел лишь 5 матчей в составе «Бенфики», в которых не отличился результативными действиями.

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