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28 декабря 2016, 8:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Хакеры взломали и удалили аккаунт футболиста Насри в Twitter

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Аккаунт в социальной сети микроблогов Twitter известного французского футболиста Самира Насри был взломан, после чего неизвестный комментариями оскорбил сотрудника медицинской службы, где проходил лечение игрок. Об этом сообщил сам футболист испанской «Севильи».

После серии оскорбительных сообщений аккаунт был удален а футболист сообщил о взломе и создании новой официальной страницы. Увеличить
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На официальной странице француза в Twitter было опубликовано сообщение с оскорблениями сексуального характера в адрес одной из сотрудниц клиники, где недавно проходил лечебные процедуры Насри. Спустя некоторое время появились еще несколько оскорбительных комментариев, после чего футболист и сотрудники клиники опровергли всю появившуюся информацию, объявив о взломе аккаунта.

Затем страница футболиста была удалена, а игрок объявил о создании новой, на которой он также сообщил о взломе и принес извинения. Он также написал, что даст объяснения ситуации в среду.

Права на футболиста Насри принадлежат английскому «Манчестер Сити», в «Севилье» игрок выступает в аренде. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

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