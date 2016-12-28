Хакеры взломали и удалили аккаунт футболиста Насри в Twitter
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Аккаунт в социальной сети микроблогов Twitter известного французского футболиста Самира Насри был взломан, после чего неизвестный комментариями оскорбил сотрудника медицинской службы, где проходил лечение игрок. Об этом сообщил сам футболист испанской «Севильи».
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На официальной странице француза в Twitter было опубликовано сообщение с оскорблениями сексуального характера в адрес одной из сотрудниц клиники, где недавно проходил лечебные процедуры Насри. Спустя некоторое время появились еще несколько оскорбительных комментариев, после чего футболист и сотрудники клиники опровергли всю появившуюся информацию, объявив о взломе аккаунта.
Затем страница футболиста была удалена, а игрок объявил о создании новой, на которой он также сообщил о взломе и принес извинения. Он также написал, что даст объяснения ситуации в среду.
Права на футболиста Насри принадлежат английскому «Манчестер Сити», в «Севилье» игрок выступает в аренде. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.
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