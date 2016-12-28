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28 декабря 2016, 8:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Испанский вратарь Икер Касильяс может перейти из «Порту» в «Марсель»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании по футболу вратарь Икер Касильяс, ныне выступающий за португальский «Порту», может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщил журналист RTL Бертран Лятур в своем микроблоге в Twitter.

Утверждается, что в услугах 35-летнего экс-вратаря мадридского «Реала» заинтересован новый спортивный директор «Марселя» Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в «Барселоне». Помимо Касильяса клуб с юга Франции рассматривает кандидатуру 17-летнего стража ворот «Тулузы» Альбана Ляфона.

Касильяс перешел в «Порту» из мадридского «Реала» в июле 2015 года, подписав контракт по схеме «2+1». За это время он провел в составе португальской команды 63 игры и пропустил 50 мячей.

В стане «Реала» Касильяс выступал с 1998 года, пять раз выиграв чемпионат Испании, три раза — Лигу чемпионов, по два — Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В активе голкипера 167 матчей за сборную Испании, с которой он стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012) и чемпионом мира (2010). Касильяс — пятикратный обладатель награды лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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