СМИ: Испанский вратарь Икер Касильяс может перейти из «Порту» в «Марсель»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании по футболу вратарь Икер Касильяс, ныне выступающий за португальский «Порту», может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщил журналист RTL Бертран Лятур в своем микроблоге в Twitter.
Утверждается, что в услугах 35-летнего
Касильяс перешел в «Порту» из мадридского «Реала» в июле 2015 года, подписав контракт по схеме «2+1». За это время он провел в составе португальской команды 63 игры и пропустил 50 мячей.
В стане «Реала» Касильяс выступал с 1998 года, пять раз выиграв чемпионат Испании, три раза — Лигу чемпионов, по два — Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.
В активе голкипера 167 матчей за сборную Испании, с которой он стал двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012) и чемпионом мира (2010). Касильяс — пятикратный обладатель награды лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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