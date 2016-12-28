СМИ: Основным кандидатом на пост тренера «Суонси» является экс-футболист МЮ Гиггз
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз является основным кандидатом на замену Бобу Брэдли на посту главного тренера футбольного клуба «Суонси Сити», сообщает Sky Sports.
Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с американским тренером. Брэдли возглавил «Суонси» в начале октября этого года, сменив Франческо Гвидолина. В должности главного тренера команды 58-летний специалист провел 11 матчей, в которых «лебеди» одержали 2 победы, сыграли 2 ничьи и потерпели 7 поражений.
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Информация о том, что валлиец Гиггз станет главным тренером «Суонси», появлялась в британских СМИ еще в сентябре. Утверждалось, что он сменит в этой должности Гвидолина. Однако впоследствии специалист опроверг эти слухи.
Гиггз в составе «Манчестер Юнайтед» стал 13-кратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. После сезона-2012/13 валлиец стал играющим тренером «МЮ» и ассистентом главного тренера команды Дэвида Мойеса, а после его отставки был назначен помощником Луи ван Гала, окончательно завершив карьеру футболиста в 2014 году. В июле было объявлено, что Гиггз покидает «Манчестер» поле 29 лет в клубе.
После 18 туров в нынешнем сезоне
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