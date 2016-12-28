СМИ: Основным кандидатом на пост тренера «Суонси» является экс-футболист МЮ Гиггз

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с американским тренером. Брэдли возглавил «Суонси» в начале октября этого года, сменив Франческо Гвидолина. В должности главного тренера команды 58-летний специалист провел 11 матчей, в которых «лебеди» одержали 2 победы, сыграли 2 ничьи и потерпели 7 поражений.

Как информирует интернет-портал, у Гиггза наиболее высокие шансы получить работу в «Суонси». При этом утверждается, что в качестве замены Брэдли также рассматриваются ушедший в середине прошлой недели в отставку из другого клуба премьер-лиги «Кристал Пэлас» Алан Пардью, главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман, экс-защитник «Эвертона», «Бирмингема» и «Лестера» Гэри Роветт, а также покинувший в ноябре сборную США Юрген Клинсманн и уволенный из сборной Англии после провала на чемпионате Европы во Франции Рой Ходжсон.

Информация о том, что валлиец Гиггз станет главным тренером «Суонси», появлялась в британских СМИ еще в сентябре. Утверждалось, что он сменит в этой должности Гвидолина. Однако впоследствии специалист опроверг эти слухи.

Гиггз в составе «Манчестер Юнайтед» стал 13-кратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов. После сезона-2012/13 валлиец стал играющим тренером «МЮ» и ассистентом главного тренера команды Дэвида Мойеса, а после его отставки был назначен помощником Луи ван Гала, окончательно завершив карьеру футболиста в 2014 году. В июле было объявлено, что Гиггз покидает «Манчестер» поле 29 лет в клубе.