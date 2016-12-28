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28 декабря 2016, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пиоли: Я получил предложение от «Интера» в идеальный момент

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли выразил мнение, что получил предложение от нерадзурри в идеальный момент.

«Я следил за “Интером” в течение многих лет как болельщик и несколько раз играл против нерадзурри по ходу тренерской карьеры. Когда вы приходите в команду в разгар сезона, то понимаете, что если результаты не наладятся, то ни о каком спокойствии не может быть и речи. Нам нужны конкретные и эффективные идеи. Именно этим мы и занимаемся.

Я был в Нью-Йорке, когда раздался звонок из клуба. В жизни бывают события, которые происходят в нужное время. Думаю, что это предложение поступило в идеальный момент. Я чувствую, что готов к этому вызову, потому что обладаю кое-каким опытом», — сказал Пиоли в интервью пресс-службе «Интера».

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