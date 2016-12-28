Пиоли: Я получил предложение от «Интера» в идеальный момент
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли выразил мнение, что получил предложение от нерадзурри в идеальный момент.
«Я следил за “Интером” в течение многих лет как болельщик и несколько раз играл против нерадзурри по ходу тренерской карьеры. Когда вы приходите в команду в разгар сезона, то понимаете, что если результаты не наладятся, то ни о каком спокойствии не может быть и речи. Нам нужны конкретные и эффективные идеи. Именно этим мы и занимаемся.
Я был в
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