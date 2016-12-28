Юрген Клопп: Результат не показывает, насколько «Ливерпулю» было сложно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что игра со «Стоук Сити» (4:1) в чемпионате Англии оказалась сложной для его команды. «Ливерпуль» пропустил первым, но смог отыграться и выйти вперед еще в первом тайме.
— Это была очень сложная игра, — цитирует ВВС Клоппа. — Результат не показывает, насколько было трудно. Защищаться против такой команды непросто. Соперник играл длинными передачами, а мы действовали слишком торопливо, контролируя мяч. Но нам удалось забить красивый гол, а потом второй. Это позволило перестроиться. Я в перерыве сказал, чтобы игроки лучше двигались. Было понятно, что «Стоук Сити» второй тайм не сыграет так же, как и первый. Противник вел себя агрессивно, но мы лучше работали с мячом и заслужили победу.
|27.12.2016 20:15
|основной раунд: 18-й тур
|Anfield Road
|Ливерпуль
|4:1
|Стоук Сити
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Марк Хьюз
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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