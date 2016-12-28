Юрген Клопп: Результат не показывает, насколько «Ливерпулю» было сложно

— Это была очень сложная игра, — цитирует ВВС Клоппа. — Результат не показывает, насколько было трудно. Защищаться против такой команды непросто. Соперник играл длинными передачами, а мы действовали слишком торопливо, контролируя мяч. Но нам удалось забить красивый гол, а потом второй. Это позволило перестроиться. Я в перерыве сказал, чтобы игроки лучше двигались. Было понятно, что «Стоук Сити» второй тайм не сыграет так же, как и первый. Противник вел себя агрессивно, но мы лучше работали с мячом и заслужили победу.