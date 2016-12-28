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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28278067/
28 декабря 2016, 0:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Юрген Клопп: Результат не показывает, насколько «Ливерпулю» было сложно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что игра со «Стоук Сити» (4:1) в чемпионате Англии оказалась сложной для его команды. «Ливерпуль» пропустил первым, но смог отыграться и выйти вперед еще в первом тайме.

— Это была очень сложная игра, — цитирует ВВС Клоппа. — Результат не показывает, насколько было трудно. Защищаться против такой команды непросто. Соперник играл длинными передачами, а мы действовали слишком торопливо, контролируя мяч. Но нам удалось забить красивый гол, а потом второй. Это позволило перестроиться. Я в перерыве сказал, чтобы игроки лучше двигались. Было понятно, что «Стоук Сити» второй тайм не сыграет так же, как и первый. Противник вел себя агрессивно, но мы лучше работали с мячом и заслужили победу.

27.12.2016 20:15 основной раунд: 18-й тур Anfield Road
Ливерпуль 4:1 Стоук Сити
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Марк Хьюз
Голы
34′ Адам Лаллана 20
44′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 11
59′ Жаннелли Имбула 21
70′ Дэниэл Старридж 15
19 Джонатан Уолтерс (Э. Питерс) 12′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Джеймс Милнер 7
Деян Ловрен 6
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Садио Мане 19
Джордан Хендерсон 14
69′ Адам Лаллана 20
Эмре Джан 23
70′ Дивок Ориги 27
Дэниэл Старридж 15
79′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
Альберто Морено 18
33 Ли Грант
8 Глен Джонсон
3 Эрик Питерс
15 Бруну Мартинс Инди
17 Райан Шоукросс
19 Джонатан Уолтерс
4 Джо Аллен 36′
21 Жаннелли Имбула
18 Маме Бирам Диуф 75′
14 Ибрахим Афеллай
6 Глен Уилан 66′
32 Рамадан Собхи
25 Питер Крауч 84′
12 Вильфрид Бони
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
8 Угловые 2
9 Фолы 6
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Стоук Сити
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Ливерпуль
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