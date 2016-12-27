Гиггз — основной кандидат на пост главного тренера «Суонси Сити»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может возглавить «Суонси Сити». Руководство «лебедей» считает кандидатуру Гиггза приоритетной и в ближайшие дни намерено провести с валлийцем переговоры, утверждает Sky Sports.
Сегодня «Суонси» уволил Боба Брэдли с поста главного тренера клуба. Сейчас «лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.
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