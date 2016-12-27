Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28278023/
27 декабря 2016, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гиггз — основной кандидат на пост главного тренера «Суонси Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может возглавить «Суонси Сити». Руководство «лебедей» считает кандидатуру Гиггза приоритетной и в ближайшие дни намерено провести с валлийцем переговоры, утверждает Sky Sports.

Сегодня «Суонси» уволил Боба Брэдли с поста главного тренера клуба. Сейчас «лебеди» занимают 19-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.

Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена