Главный тренер футбольного клуба «Малага» Хуанде Рамос официально покинул свой пост

Ранее президент и владелец «Малаги» Абдулла Аль Тани в своем микроблоге в Twitter анонсировал отставку 62-летнего специалиста.

«Я до сих пор считаю, что эта команда имеет большой потенциал, чтобы продолжать расти и достичь первоначальной цели. По этой причине я принял решение уйти сейчас, когда “Малага” комфортно располагается в турнирной таблице на 11-м месте с 21 очком и еще остается несколько туров до завершения первого круга чемпионата», — сказал Рамос.

Рамос, до этого работавший в московском ЦСКА и украинском «Днепре», возглавил «Малагу» в мае этого года, сменив ушедшего в казанский «Рубин» Хави Грасию.

После 16 туров «Малага» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 21 балл. На прошлой неделе команда выбыла из Кубка Испании, в 1/16 финала по сумме двух игр уступив «Кордове» — представителю второго дивизиона чемпионата страны.