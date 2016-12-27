«Лион» получил 30 миллионов евро от китайских акционеров

В воскресенье после матча Лиги 1 между «Монако» и «Лионом» (1:3) генеральный директор команды хозяев Вадим Васильев заявил, что судьи всегда помогают «Лиону». Эти слова вызвали скандал во французском футболе. В интервью L’Equipe наш соотечественник уточнил свою позицию.