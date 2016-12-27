Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28277697/
27 декабря 2016, 22:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Суонси» уволил главного тренера Брэдли после 11 матчей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Валлийский футбольный клуб «Суонси» отправил в отставку главного тренера Боба Брэдли после 11 сыгранных встреч. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Суонси» может подтвердить, что клуб завершил сотрудничество с Бобом Брэдли, — говорится в сообщении.

58-летний специалист возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года, с тех пор клуб провел под руководством американца 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграв вничью и дважды выиграв.

Суонси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

"Анжи" объявил о необходимости продажи ведущих футболистов

Бывший тренер "Сакраменто": некоторые игроки НБА принимают допинг