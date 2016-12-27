«Суонси» уволил главного тренера Брэдли после 11 матчей

«Суонси» может подтвердить, что клуб завершил сотрудничество с Бобом Брэдли, — говорится в сообщении.

58-летний специалист возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года, с тех пор клуб провел под руководством американца 11 матчей, в которых потерпел семь поражений, дважды сыграв вничью и дважды выиграв.