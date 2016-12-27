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Лучшим клубом признан «Реал», лучший тренер — наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Вручение наград, которые учредили Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA), состоялось 27 декабря в Дубае. Победителей определяло жюри, в которое вошли известные деятели футбола.



Арбитром года признан представитель Англии Марк Клаттенбург, экс-нападающий «Анжи» Самуэль Это’О получил награду за общие достижения в карьере, а Мино Райола назван агентом года. В номинации «лучший президент» победил руководитель «Реала» Флорентино Перес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Ronaldo after 4 Ballon d'Or is now on his 4th Globe Soccer Award <a href="https://t.co/kmgQECR2C4">pic.twitter.com/kmgQECR2C4</a></p>— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) <a href="https://twitter.com/Globe_Soccer/status/813805410419376130">December 27, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>