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27 декабря 2016, 22:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду — игрок года по версии Globe Soccer Awards, «Реал» — лучший клуб

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> получил приз Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года. Увеличить
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Лучшим клубом признан «Реал», лучший тренер — наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Вручение наград, которые учредили Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA), состоялось 27 декабря в Дубае. Победителей определяло жюри, в которое вошли известные деятели футбола.

Арбитром года признан представитель Англии Марк Клаттенбург, экс-нападающий «Анжи» Самуэль Это’О получил награду за общие достижения в карьере, а Мино Райола назван агентом года. В номинации «лучший президент» победил руководитель «Реала» Флорентино Перес.

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