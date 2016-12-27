Роналду — игрок года по версии Globe Soccer Awards, «Реал» — лучший клуб
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз Globe Soccer Awards как лучший футболист 2016 года.
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Лучшим клубом признан «Реал», лучший тренер — наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш. Вручение наград, которые учредили Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA), состоялось 27 декабря в Дубае. Победителей определяло жюри, в которое вошли известные деятели футбола.
Арбитром года признан представитель Англии Марк Клаттенбург,
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